Тренер Ітауми – про можливий бій з Усиком: «Мозес здатен перемогти будь-кого у світі»
Бен Девісон захоплюється своїм підопічним
близько 1 години тому
Бен Девісон, тренер британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), для Boxing News відповів на питання про можливий бій свого клієнта проти абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Як думаєте, Мозес прийняв би бій з Усиком?
«Це не той бій, від якого ми б одразу відмовились. Скажімо так».
Чи бачите ви достатньо, щоб повірити, що Мозес міг би перемогти в бою з Олександром Усиком?
«У нього є здібності. Він не з тих людей, які повинні вичікувати потрібний момент для бою. Він здатен перемогти будь-кого у світі».
У нього великий талант. Наскільки цей талант страшний? І наскільки важко впоратися з очікуваннями від нього?
«Його не зачіпають слова інших. Він дуже спокійний, дуже холоднокровний, дуже зрілий. Це частково пояснює, чому він здатний робити те, що робить».
Бо у його віці більшість людей можуть захопитися очікуваннями і всіма тими речами, що говорять люди, але він на це не реагує. Він зосереджується на правильних речах. Він дуже зрілий, дуже врівноважений, і завдяки цим речам він здатний робити те, що робить, у такому молодому віці».
Раніше Ітаума заявив, що хоче зробити таку кар’єру, як у легенди боксу із США.