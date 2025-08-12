Володимир Кириченко

Бен Девісон, тренер британського проспекта надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (12-0, 10 KO), для Boxing News відповів на питання про можливий бій свого клієнта проти абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Як думаєте, Мозес прийняв би бій з Усиком?

«Це не той бій, від якого ми б одразу відмовились. Скажімо так».

Чи бачите ви достатньо, щоб повірити, що Мозес міг би перемогти в бою з Олександром Усиком?

«У нього є здібності. Він не з тих людей, які повинні вичікувати потрібний момент для бою. Він здатен перемогти будь-кого у світі».

У нього великий талант. Наскільки цей талант страшний? І наскільки важко впоратися з очікуваннями від нього?

«Його не зачіпають слова інших. Він дуже спокійний, дуже холоднокровний, дуже зрілий. Це частково пояснює, чому він здатний робити те, що робить».

Бо у його віці більшість людей можуть захопитися очікуваннями і всіма тими речами, що говорять люди, але він на це не реагує. Він зосереджується на правильних речах. Він дуже зрілий, дуже врівноважений, і завдяки цим речам він здатний робити те, що робить, у такому молодому віці».

Раніше Ітаума заявив, що хоче зробити таку кар’єру, як у легенди боксу із США.