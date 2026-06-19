Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні американець Еррол Спенс (28-1, 22 КО) для ALL THE SMOKE FIGHT поділився думками про поєдинок проти ексволодаря титулу в першій середній вазі Тіма Цзю (27-3, 18 КО).

«Мені подобаються сумніви. Подобається, коли кажуть, що я вже не той, що став лише тінню самого себе. Мені не терпиться показати, що я саме той, за кого себе видаю. Саме тому я їду до Австралії. Це неймовірне відчуття – перемогти когось у його рідному місті.

Я зрозумів, що в мені ще щось залишилося. Мені потрібні емоції. Я знаю, що в мене ще багато сил у запасі.

Можливо, після цього я завершу кар’єру. Я хочу бути повністю впевненим у тому, чим займаюся. Треба розуміти, коли настав час зупинитися. Але зараз я сповнений натхнення. Таке відчуття, ніби це мій дебютний бій на професійному рингу».