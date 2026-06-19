Спенс відповів, чи завершить кар'єру після бою з Цзю
Екслідер напівсередньої ваги повернеться в ринг наприкінці липня
37 хвилин томуПідписатися в
Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні американець Еррол Спенс (28-1, 22 КО) для ALL THE SMOKE FIGHT поділився думками про поєдинок проти ексволодаря титулу в першій середній вазі Тіма Цзю (27-3, 18 КО).
«Мені подобаються сумніви. Подобається, коли кажуть, що я вже не той, що став лише тінню самого себе. Мені не терпиться показати, що я саме той, за кого себе видаю. Саме тому я їду до Австралії. Це неймовірне відчуття – перемогти когось у його рідному місті.
Я зрозумів, що в мені ще щось залишилося. Мені потрібні емоції. Я знаю, що в мене ще багато сил у запасі.
Можливо, після цього я завершу кар’єру. Я хочу бути повністю впевненим у тому, чим займаюся. Треба розуміти, коли настав час зупинитися. Але зараз я сповнений натхнення. Таке відчуття, ніби це мій дебютний бій на професійному рингу».
36-річний Спенс не виходив на ринг з липня 2023-го, коли програв Теренсу Кроуфорду. Та поразка стала першою в його кар’єрі.
Поєдинок між Цзю та Спенсом відбудеться 25 липня в Австралії.
Нагадаємо, Джермалл Чарло проведе бій в андеркарді поєдинку Цзю – Спенс.
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