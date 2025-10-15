Фундора про можливий бій зі Спенсом: «Це великий поєдинок, і я готовий»
Себастьян зазначив, що готовий на 100% до будь-якого суперника
близько 1 години тому
Чемпіон WBC Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) в інтерв’ю Boxing Scene заявив, що досі зацікавлений у поєдинку з Ерролом Спенсом (28-2, 22 КО).
Звісно, я хочу цей бій. Це великий, дуже великий поєдинок. Шкода, що він не відбувся, але я зберігаю позитив і готовий на сто відсотків до будь-якого суперника. Знаєте що, я сподіваюся, що цей бій таки відбудеться. Це чудовий поєдинок. Я вважаю Спенса відмінним боксером, тож побачимо, що буде далі.
Гірн відповів, чи битиметься Джошуа у 2025 році.