Спортивна комісія Каліфорнії одноголосно підтримала оновлений «закон Алі»
Новий закон покликаний забезпечити чесні умови для боксерів і обмежити монополію промоутерів
17 хвилин тому
Спортивна комісія штату Каліфорнія на відкритих слуханнях одноголосно (6-0) підтримала законопроєкт HR 4624 — «Акт про відродження американського боксу імені Мухаммеда Алі». Повідомляє The Ring.
Документ зберігає чинність «Закону Алі» 2000 року та доповнює «Акт про безпеку професійного боксу» 1996-го новими положеннями, спрямованими на підвищення прозорості та захист прав спортсменів.
Серед тих, хто виступив на підтримку законопроєкту — президент WWE і представник Zuffa Boxing Нік Хан, промоутери Том Леффлер і Кори Рапач, легенди UFC Крис Лебен і Форрест Гріффін, а також відомий офіційний представник Джон Маккарті.
Законопроєкт HR 4624 найближчим часом розгляне Палата представників США.
Туркі та Вайт хочуть внести зміни до закону Алі, який захищає боксерів від експлуатаційних контрактів.
