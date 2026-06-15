Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) для Fight Hub TV розповів, що може провести реванш з колишнім чемпіоном світу американцем Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

«Гадаю, реванш відбудеться. Щойно Туркі сказав, що хоче організувати цей бій. Ба більше, він планує влаштувати справді грандіозне шоу, а я відповів йому: «Знаєш що? Думаю, мені вже давно час отримати свою частку цих саудівських грошей».

Можу сказати лише одне: це буде неймовірний бій, просто фантастичний поєдинок. Зараз я начебто перебуваю на пенсії, але мене постійно кличуть повернутися на ринг. Жартую, звісно.

Завершити кар’єру не так просто. Ми не замислюємося про це, доки цей момент не настає, а потім ти йдеш на пенсію, повертаєшся додому… Дідько, це непросто. Незабаром і я завершу кар’єру, але поки що не знаю, коли саме».