Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора поділився прогнозом на потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володарем тимчасового титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Слова наводить Boxing news online.

Чісора закликав українського боксера прийняти цей виклик, оскільки вважає німецького суперника прохідним варіантом.

Я вважаю, що Усик має погодитися на бій з Кабаєлом, тому що це легкий поєдинок. Агіт не такий хороший, як сам про себе думає – Усик здолає його менш ніж за вісім-десять раундів.

Він не якийсь там страшний суперник. Так, він нокаутував кількох бійців ударами по корпусу – чудово. Але коли виходиш проти елітного боксера, це зовсім інша історія.

У Німеччині цей бій, можливо, добре продадуть, але це не той поєдинок, заради якого весь світ завмре біля екранів.