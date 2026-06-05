Чісора про бій Усик — Кабаєл: «Це не той поєдинок, заради якого весь світ завмре біля екранів»
Британець впевнений, що цей бій не стане серйозним випробуванням для українця
близько 2 годин томуПідписатися в
Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора поділився прогнозом на потенційний поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та володарем тимчасового титулу WBC Агітом Кабаєлом (27-0, 19 КО). Слова наводить Boxing news online.
Чісора закликав українського боксера прийняти цей виклик, оскільки вважає німецького суперника прохідним варіантом.
Я вважаю, що Усик має погодитися на бій з Кабаєлом, тому що це легкий поєдинок. Агіт не такий хороший, як сам про себе думає – Усик здолає його менш ніж за вісім-десять раундів.
Він не якийсь там страшний суперник. Так, він нокаутував кількох бійців ударами по корпусу – чудово. Але коли виходиш проти елітного боксера, це зовсім інша історія.
У Німеччині цей бій, можливо, добре продадуть, але це не той поєдинок, заради якого весь світ завмре біля екранів.
Усик у попередньому бою переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.
Промоутер Кабаєла пригрозив Усику щодо титулу WBC.