Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Дерек Чісора (36-14, 23 КО) для talkSPORT поділився думками про поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) та нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Ти вважаєш, що Усик після всього, що він зробив, заслужив право провести кросовер-бій, і люди повинні просто це прийняти, а не ображатися?

«Я взагалі не розумію, чому люди через це ображаються. Тайсон Ф’юрі це робив, Ентоні Джошуа це робив, зараз Усик робить те саме».

Але якщо ти Кабаєл і чекаєш свого шансу вже півтора року, хочеш битися за титул чемпіона світу, а WBC раптом каже: «Ми не лише дозволимо кросовер-бій, а ще й виставимо титул WBC у надважкій вазі»...

«Ти чекаєш своєї черги. Так само Ділліану Вайту довелося чекати майже два роки».

Сам Усик визнавав, що отримав великі можливості завдяки тому, що Джошуа дав йому шанс на титульні бої на ранньому етапі. Мене дивує, що Усик свого часу не звільнив пояси — тоді Джозеф Паркер і Фабіо Вордлі могли б битися за титул. А зараз виходить, що приблизно те саме відбувається з Кабаєлом. Що ти думаєш про те, що WBC дозволяє проводити бій за титул чемпіона світу у надважкій вазі в такому форматі?

«Послухай, Тайсон Ф’юрі теж це робив з Нганну».

Так. Але вони ж не билися за пояс. Вони билися за якийсь спеціально вигаданий титул.

«Ти ж знаєш правила WBC? Якщо приходиш з іншого виду єдиноборств, тобі одразу можуть дати рейтинг у WBC.

Слухай, у цьому світі справа не лише в тому, наскільки ти хороший. Важливо ще й те, кого ти знаєш. Знаєте, як він отримав бій з Олександром? Бо його найкращий друг — хто? Джейсон Стейтем».

Я чув цю історію. Джейсон усе це й організував.

«Усе залежить від знайомств».

Бій пройде 23 травня в Гізі, Єгипет. Трансляцію в Україні заплановано на Київстар ТБ.

