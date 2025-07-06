Володимир Кириченко

Колишній британський чемпіон світу Джонні Нельсон для Seconds Out поділився думками про можливе повернення в ринг ексволодаря титулів у надважкому дивізіоні Тайсона Фʼюрі (34-2-1, 24 КО).

Тайсон сказав, що переглядав реванш з Усиком понад 250 разів і не бачить жодних підстав для перемоги Усика, що хоче чесного суддівства, якщо втрете вийде проти нього в ринг. Що ти про це думаєш?

«Я повністю розумію, звідки це йде. Але він не виграв. Я розумію, чому він цього не бачить – бо він колишній чемпіон світу, він був на вершині, і йому дуже важко прийняти, що хтось виявився кращим за нього.

Вам, людям ззовні, це важко зрозуміти. Але коли ти був чемпіоном світу і вважаєш себе найкращим на планеті – прийняти щось менше надзвичайно складно. Тому Тайсону буде дуже важко це усвідомити.

Як тільки він це прийме – це означатиме, що він дійсно завершив кар’єру. Але він ще не завершив. Він просто тимчасово відійшов – з мого погляду, це частина переговорного процесу».

Інша його заява: якщо він зустрінеться в рингу з Дюбуа, то відіб’є йому вуха. Це може статися, якщо Даніель переможе Усика. А WBC вже сказала, що поверне Ф’юрі статус першого номера, якщо він повернеться. Як ти гадаєш, він переміг би Дюбуа?

«Думаю, в нього є всі шанси перемогти Дюбуа. Але Даніель – дуже сильний, він важко б’є. Це боксер, який зараз на підйомі, він вірить у себе. Йому 27 років. Він здобув кілька перемог поспіль, це серйозно зміцнило його впевненість і віру в себе. І тепер він думає: «Чорт забирай, я справді можу це зробити».

Я справді вірю, що Дюбуа вважає, що може нокаутувати Усика. І з тією ж упевненістю, з якою він вийшов проти Джошуа, він вийде і проти Ф’юрі. Бо на Даніеля ментальні ігри Тайсона взагалі не подіють».

Раніше Тайсон викликав Олександра на бій 18 квітня 2026 року на стадіоні Вемблі. Усик двічі здолав Ф’юрі – у травні 2024 року переміг роздільним рішенням суддів, у грудні – одноголосним.