«У нього немає техніки взагалі»: Постол назвав фаворита потенційного бою Ломаченко — Наваррете
Ексчеміон світу зробив прогноз на ймовірний бій
Колишній чемпіон світу Віктор Постол (33-6, 12 КО) прокоментував чутки про можливий поєдинок між Василем Ломаченком (18-3, 12 КО) та Емануелем Наваррете (40-2-1, 33 КО).
На думку Постола, український боксер є беззаперечним фаворитом у цьому протистоянні. Слова наводить Sportnews24tv.
Я на сто відсотків упевнений, що Ломаченко виграє. Я бачив, як Наваррете боксував проти Дениса Берінчика. Ломаченко сильніший за Дениса. Тому точно віддаю перевагу Василю. Єдине, що є у Наваррете, це сильний удар. Техніки, на мою думку, у нього немає взагалі. Для нього буде дуже складно влучити по Ломаченку.
Ломаченко проведе бій проти філіппінця Чарлі Суареса.