Володимир Кириченко

Американські боксери Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) та Кіт Турман (31-1, 23 КО) планують провести очний поєдинок за титул чемпіона WBC у першій середній вазі на початку 2026 року. Про це повідомляє журналіст The Ring Майк Коппінджер.

Спочатку вони мали відбоксувати наприкінці жовтня, але за 2 тижні до поєдинку Фундора травмував руку, тому захист було перенесено на невизначений термін.

Нагадаємо, за останні півтора року Себастьян двічі переміг Тіма Цзю (26-3, 18 КО). У липні їхній поєдинок завершився вже у 8-му раунді через відмову кута австралійця його продовжувати.

Турман своєю чергою у березні переміг технічним нокаутом іншого австралійця Брока Джарвіса (22-2, 20 КО). Це був його перший бій у першій середній вазі.

Нагадаємо, що Турман не повірив у реальність травми Фундори.