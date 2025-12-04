Володимир Кириченко

Бій абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі Наої Іноуе (31-0, 27 КО) та володаря титулів WBC і IBF у легшому дивізіоні Дзунто Накатані (31-0, 24 КО) запланований на травень 2026 року. Про це повідомляє Boxing Scene з посиланням на президента WBC Маурісіо Сулеймана.

Очікується, що обидва боксери переможуть своїх суперників 27 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де Іноуе зустрінеться з Аланом Пікассо (32-0-1, 17 KO), а Накатані – з Себастьяном Ернандесом (20-0, 18 KO).

Після цього, Наоя та Дзунто проведуть очний бій на стадіоні «Токіо Доум» в Японії.

