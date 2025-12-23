Хірн: «Джошуа — найбільша зірка світового боксу»
Промоутер британського боксера високо оцінив свого клієнта
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Едді Хірн, промоутер британського боксера Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), колишнього чемпіона світу у надважкій вазі, в ефірі шоу The Ariel Helwani Show висловився про свого клієнта.
Зараз абсолютно немає жодних сумнівів у тому, що Ентоні Джошуа — найбільша зірка світового боксу.
Хірн — про майбутнє Джошуа: «Ми готові битися за титул у будь-який момент».
