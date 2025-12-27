«Усик розумний». Колишній суперник Джошуа та Ф’юрі назвав наступний крок українця
Вайт впевнений, що українець втретє збере всі титул хевівейту
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Британський надважковаговик Ділліан Вайт (31-4, 21 KO) висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO). Нокаутера цитує vringe.com:
Усик розумний. Усик розумний, тому що у Фабіо зараз титул, він зробить один або два захисти і поб'ється потім з Усиком. Усик поб'є його – і Усик буде триразовий абсолютний чемпіон (у надважкій вазі). Ніхто ніколи такого не робив. Це історія. Це розумний бізнес. Це чудово, це розумно. І він знає, що він топ, тому йому легко отримати бій проти будь-кого.
Нагадаємо, що Усик прибув на чемпіонський бій у Саудівську Аравію.
