Стали відомі два бої, які Туркі хоче організувати в андеркарді шоу Канело – Кроуфорд
Один з них може відбутися у дивізіоні Усика
близько 2 годин тому
Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх планує два поєдинки в андеркарді бою абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
Аль аш-Шейх бажає влаштувати бій тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі проти Лестера Мартінеса і поєдинок у надважкому дивізіоні між Джаредом Андерсоном і Джарреллом Міллером.
«Туркі Аль аш-Шейх розповів мені, що він сподівається влаштувати два великих бої в андеркарді поєдинку Канело - Кроуфорд: Крістіан Мбіллі - Лестер Мартінес і битва «Великих малюків» Джаррелла Міллера і Джареда Андерсона».
Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі.
Раніше повідомлялося, що в рамках цього шоу може виступити українець Сергій Богачук.
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