Володимир Кириченко

Міністр розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх планує два поєдинки в андеркарді бою абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

Аль аш-Шейх бажає влаштувати бій тимчасового чемпіона WBC у другій середній вазі Крістіана Мбіллі проти Лестера Мартінеса і поєдинок у надважкому дивізіоні між Джаредом Андерсоном і Джарреллом Міллером.

«Туркі Аль аш-Шейх розповів мені, що він сподівається влаштувати два великих бої в андеркарді поєдинку Канело - Кроуфорд: Крістіан Мбіллі - Лестер Мартінес і битва «Великих малюків» Джаррелла Міллера і Джареда Андерсона».

Turki Alalshikh tells me he’s hoping to deliver two big fights on the Canelo-Crawford undercard: Christian Mbili-Lester Martinez and the battle of the Big Babies with Jarrell Miller-Jared Anderson.



Tickets on sale Friday, July 18 for the Sept. 13 super fight for the… pic.twitter.com/imi7Vvlhll — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2025

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі.

Раніше повідомлялося, що в рамках цього шоу може виступити українець Сергій Богачук.