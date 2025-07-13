Туркі назвав ім'я наступного суперника Матіаса
Пуертириканець 22 листопада проведе перший захист титулу WBC
18 хвилин тому
Субріель Матіас / Фото - DAZN
Володар титулу WBC у першій напівсередній вазі пуертириканець Субріель Матіас (23-2, 22 КО) 22 листопада проведе захист свого титулу. Про це повідомляє The Ring.
Його суперником стане британський чемпіон WBC Silver у першому напівсередньому дивізіоні Далтон Сміт (18-0, 13 КО).
Поэдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) в рамках боксерського івенту The Ring IV.
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх особисто оголосив, що Сміт буде наступним суперником Матіас після того, як Субріель переміг рішенням більшості суддів домініканця Альберто Пуельо.
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