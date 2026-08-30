Лузан здобула золото чемпіонату світу-2026 у каное-одиночці на 200 метрів
Для українки це друга нагорода на турнірі
Українська каноїстка Людмила Лузан виборола золото чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное. Вона здобула перемогу у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.
Лузан фінішувала з результатом 44,40 секунди, випередивши канадійку Софію Дженсен на 0,50 секунди. Третє місце посіла представниця США Невін Гаррісон.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Каное-одиночки. 200 м.
1. Людмила Лузан (Україна) – 44.40 с
2. Софія Дженсен (Канада) +0.50
3. Невін Гаррісон (США) +0.54
Це друга нагорода Лузан на турнірі 2026 року після срібла у каное-двійці з Анастасією Рибачок на 500-метрівці.