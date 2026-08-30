Денис Сєдашов

Українська каноїстка Людмила Лузан виборола золото чемпіонату світу-2026 з веслування на байдарках і каное. Вона здобула перемогу у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Лузан фінішувала з результатом 44,40 секунди, випередивши канадійку Софію Дженсен на 0,50 секунди. Третє місце посіла представниця США Невін Гаррісон.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках та каное. Каное-одиночки. 200 м.

1. Людмила Лузан (Україна) – 44.40 с

2. Софія Дженсен (Канада) +0.50

3. Невін Гаррісон (США) +0.54

Це друга нагорода Лузан на турнірі 2026 року після срібла у каное-двійці з Анастасією Рибачок на 500-метрівці.