Британський експерт Гарет Девіс оцінив можливість третього поєдинку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Журналіста цитує vringe.com:

Я розумію той момент, який був після його другої поразки Усику. Він був повністю розчарований собою. Був так близько, але недостатньо, хоча у нього були величезні поліпшення у тому бою. Усик тоді просто вирвав бій у останніх чотирьох раундах. А в Ентоні були справді гарні перші дев'ять раундів.

Я чув про три тижні тренувань з командою Усика. Можливо, два з половиною тижні, але ще раз, я дізнався про це, і потім це випливло, але мене попросили це не поширювати, тому що він не хотів, щоб це вийшло назовні. Я дійсно не знаю, чому він цього бажав, але як ви кажете, я впевнений у тому, що він зачинив двері до третього бою з Усиком, бо як тільки ти входиш у близьке коло, залучаєшся до тренування з ними, створюєш цей зв'язок, – а ми бачили таке багато разів з різними бійцями в кожній індустрії. Коли боєць зближується, вони стають, як сім'я у залі, як брати, і потім їм занадто складно психологічно побитися друг проти друга.