Хірн розповів про участь Джошуа у тренувальному таборі Усика
Промоутер зазначив, що британець прагне вчитися у найкращих
близько 2 годин тому
Промоутер Едді Хірн розповів, що колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) провів час у тренувальному таборі абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова наводить Boxing King Media.
За словами Хірна, британський боксер завжди прагне вдосконалюватися та вчитися у найкращих, тому участь у таборі українця стала черговим етапом його розвитку.
Ей Джей часто відвідує різні тренувальні табори, продовжує розвиватися, слухати, вчитися. Так, він справді побував у таборі Усика — це не секрет. Але будь-яке офіційне підтвердження має надійти саме від нього, у свій час.
