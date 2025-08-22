Шакур та кривдник Джервонти домовилися про поєдинок
Ще один запеклий бій у легкому дивізіоні?
39 хвилин тому
Шакур Стівенсон / Фото - Yahoo
Володар титулу WBC у легкому дивізіоні Шакур Стівенсон (24-0, 11 КО) відповів на слова чемпіона WBA у другій напівлегкій вазі Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО) про можливий поєдинок.
«Те саме мислення, чемпіоне.
Якщо цей інший бій не відбудеться – ми вийдемо, бро».
Нагадаємо, у липні цього року Шакур переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів. В березні Ламонт провів бій з Джервонтою внічию.
Раніше повідомлялося, що Теофімо Лопес та Шакур хочуть провести очний поєдинок.