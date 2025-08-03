Тайсон пророкує складний бій: «Шакур змусить Девіса попітніти»
Легендарний боксер відмітив, що це буде важкий бій
43 хвилини тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон поділився думкою щодо можливого поєдинку між двома американськими зірками — Джервонтою Девісом (30-0-1, 28 КО) та Шакуром Стівенсоном (24-0, 11 КО). Слова наводить SecondsOut.
Це буде важкий бій. Схоже, що переможе Танк. Але Шакур — один із тих боксерів, хто значно кращий, ніж здається. Девіс вийде на ринг і зрозуміє, що все буде далеко не так просто, як він очікував.
Нагадаємо, 30-річний Джервонта Девіс наразі залишається непереможеним і володіє титулом чемпіона світу за версією WBA Super у легкій вазі.
Холіфілд назвав найсильнішого панчера, з яким зустрічався у ринзі — це не Майк Тайсон.