Вайлдер: «Бій із Джошуа обов’язково відбудеться — ми ще в грі»
За словами американця, обидва ще не сказали останнього слова в боксі
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) заявив, що його потенційний бій проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) залишається реальним і обов’язково відбудеться. Слова наводить Seconds Out.
Бій з Джошуа точно буде. Ми все ще у грі, ми активні, і наші шляхи обов’язково перетнуться.
За словами Вайлдера, у сучасному боксі з’явилися нові люди, які готові організовувати топові поєдинки саме тоді, коли це потрібно, і він із нетерпінням чекає на свій шанс.
У цьому бізнесі я вже ветеран. У нас є чіткий план, якого ми дотримуємося. Але якщо доведеться обрати коротший шлях до великого бою — ми готові. Я насолоджуюся кожною миттю своєї кар’єри.
Колишній тренер Вайлдера прокоментував кінець співпраці: «Я не був здивований».