Денис Сєдашов

17-річний Артуро Гатті-молодший, син легендарного чемпіона світу з боксу Артуро Гатті, трагічно помер у Мехіко 7 жовтня. Про це повідомляє World Boxing News.

За інформацією охоронця, хлопця знайшли повішеним у квартирі, яку він орендував під час відпочинку в Мексиці.

Нагадаємо, батько спортсмена, Артуро Ґатті-старший, трагічно загинув у 2009 році в Бразилії. Його також знайшли мертвим у квартирі під час відпочинку з родиною.

Легенда боксу раптово помер у віці 46 років.