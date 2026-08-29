Берінчик виявився трохи легшим за Ноукса напередодні очного бою
Денис розгорнув прапор України з написом «Ми незламні»
Колишній чемпіон світу у легкому дивізіоні українець Денис Берінчик (19-1, 9 КО) та британець Сем Ноукс (18-1, 16 КО) пройшли офіційну процедуру зважування.
Також боксери провели фінальну битву поглядів, після якої Берінчик розгорнув прапор України з написом «Ми незламні».
Поєдинок відбудеться 29 серпня на O2 Arena в Лондоні в андеркарді шоу Мозес Ітаума – Філіп Хргович.
Результати зважування:
Денис Берінчик – 60,826 кг
Сем Ноукс – 60,840 кг
Востаннє 38-річний українець проводив бій у лютому 2025 року, коли поступився нокаутом Кейшону Девісу і втратив титул чемпіона світу WBO. Після цього Денис переніс дві операції на плечі.
Берінчик – Ноукс, MEGOGO покаже перший бій українця після відновлення від важкої травми
Поділитись