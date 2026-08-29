Forbes оприлюднив топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів 2026 року
Першу сходинку рейтингу очолив італієць Яннік Сіннер
Італієць Яннік Сіннер очолив рейтинг найбільш високооплачуваних тенісистів року за версією Forbes. Його річний дохід оцінюють у $58 млн ($23 млн — призові).
До першої трійки також увійшли іспанець Карлос Алькарас із $53,7 млн ($15,7 млн призових) та американка Серена Вільямс із $40,1 млн ($0,1 млн призових).
Топ-10 найбільш високооплачуваних тенісистів 2026 року (Forbes):
Яннік Сіннер (Італія) — $58 млн ($23 млн призових)
Карлос Алькарас (Іспанія) — $53,7 млн ($15,7 млн)
Серена Вільямс (США) — $40,1 млн ($0,1 млн)
аріна сабалєнко (нейтральний статус) — $36,1 млн ($13,1 млн)
Корі Гауфф (США) — $35,5 млн ($7,5 млн)
Новак Джокович (Сербія) — $30,2 млн ($5,2 млн)
Чжен Чіньвень (Китай) — $22,6 млн ($0,6 млн)
Іга Швьонтек (Польща) — $20,5 млн ($5,5 млн)
Александер Звєрєв (Німеччина) — $18,7 млн ($13,7 млн)
Єлєна Рибакіна (Казахстан) — $17,4 млн ($11,4 млн)
Стародубцева програла Мертенс у чвертьфіналі турніру в Монтерреї.