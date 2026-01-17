«Тайсон дещо відібрав у Усика». Промоутер Ф’юрі – про бій українця з Вайлдером
Воррен вважає Олександра фаворитом потенційного мегафайту
8 хвилин тому
Глава Queensberry Promotions Френк Воррен висловився про потенційний поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:
Скільки зараз Деонтею? 40 років. Він у формі, але чи є тим самим бійцем? Я не думаю, що він той самий боєць, але знову ж таки, чи є Усик тим же бійцем? Він побив Тайсона (Ф'юрі), але ці поєдинки дещо відібрали у нього. Він показав, що він боєць з характером, і він точно показав це проти Даніеля Дюбуа. Він був на вершині своєї гри, він ще той, кого потрібно побити. Подивимося. Якщо він зробить цей бій, і Деонтей буде в іншому кутку, нехай вони зійдуться. Я очікую, що Усик переможе. Я буду здивований, якщо він не виграє бій. Але одну річ Вайлдер може зробити – він може вламати.
