Тайсон назвав боксера, який перевершує Флойда Мейвезера
Легендарний американський боксер вважає, що це – Шугар Рей Робінсон
близько 1 години тому
Легендарний американський боксер Майк Тайсон висловився щодо вічних суперечок про те, хто є найкращим боксером усіх часів — Флойд Мейвезер чи Шугар Рей Робінсон.
Тайсон віддав належне Мейвезеру, але перевагу віддав Робінсону.
Флойд — чудовий боєць, не зрозумійте мене неправильно. Але послухайте: у Шугара Рея Робінсона було 47 поєдинків, він програв лише один, а потім виграв 78 боїв поспіль. Не кажіть мені, що він [Мейвезер] — найкращий з 50 перемогами й нульом поразок. Це, безумовно, круто, але — ні.
