Тайсон назвав топ-5 боксерів сучасності, бої яких йому подобаються
Місця для Олександра Усика в цьому списку не знайшлося
8 хвилин тому
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Майк Тайсон назвав п’ятьох сучасних боксерів, за поєдинками яких йому найбільше подобається спостерігати. Слова наводить журнал The Ring.
Мені подобаються Шакур Стівенсон, Кейшон Девіс, Наоя Іноуе і Джермалл Чарло. І я не можу забути про мексиканського монстра Девіда Бенавідеса.
Промоутер Ф’юрі висловився про можливу трилогію з Усиком.
Поділитись