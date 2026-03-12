Аргентина та Іспанія зіграють Фіналіссиму на Сантьяго Бернабеу
Гру перенесли з Дохи
42 хвилини тому
Матч Фіналіссими між Аргентиною та Іспанією відбудеться на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді, повідомляє COPE.
Гру перенесли з Дохи через військові дії на Близькому Сході та закриття повітряного простору Катару. Першочергово матч мав відбутися 27 березня на стадіоні Лусаїл.
Аргентинська збірна віддавала перевагу іншій локації, проте більшість великих арен на обрану дату вже були заброньовані.
11 березня делегація організаторів перевірила готовність Сантьяго Бернабеу.
