Тайсон проти Гʼюї? Чісора назвав ідею для сімейного поєдинку
Дерек хоче, щоб у ринг вийшли брати
19 хвилин тому
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) вважає, що Гʼюї Фʼюрі (29-3, 16 КО) та його брат Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) мають зустрітися у ринзі. Слова наводить World Boxing News.
Я думаю, що він має битися зі своїм двоюрідним братом, чому б і ні? У Тайсона з дядьком справи пішли погано, то чому б не битися з двоюрідним братом?
СТуркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа.