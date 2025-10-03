Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі висловився про можливу травму Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) ще перед поєдинком з Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Можливо. А може, це хороша тема, щоб обговорити реванш. Особисто я вважаю, що Канело не дуже часто кидає джеби у своїх боях. Його джеб ніколи не вирізнявся. Він має варіативні атаки, варіативний арсенал, іноді це досить креативно, але його джеб реально не його сильна сторона, особливо в боях проти шульг. Я реально не помічав великої кількості джебів у боях проти Лари, Траута і навіть Сондерса. Він провів тоді гарний бій, але не особливо використав джеб.

Якщо люди хочуть створити з цього тему для розмови під реванш, то, як на мене, це єдиний варіант, щоб зробити це і переконатися, що пояси не будуть у заручниках. Якщо Кроуфорд не збирається продовжувати кар'єру в 76,2 кг, але буде реванш – добре, він зберігає титули до реваншу. В іншому випадку, я хотів би, щоб пояси стали вакантними, і вагова категорія могла продовжувати жити. Я не бачу, як Кроуфорд залишиться у 76,2 кг. Але, можливо, це початок розмов про реванш. Хоча особисто я не вважаю, що буде якась різниця. Він у жодному разі не доносить багато джебів. Ще раз, це бій проти шульги, і Канело зазвичай використовує джеб не так активно.