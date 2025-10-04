Колишній суперник Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Шон Портер відповів, хто з зіркових боксерів є більш технічним. Слова амеркианця наводить vringe.com:

Теренс більш технічний. Ніколи в житті не бився з кимось, хто міг робити в рингу все те ж саме, що я можу робити. Коли я бився з Усиком, він боксував у стилі контровика. Високий, сильний шульга з довгими руками. Це дуже всебічно розвинений боєць. Але навіть він не з тих, хто вміє абсолютно все. А ось Теренс уміє.

Я і сам з тих, хто вміє в рингу все. Але з такими, як Кроуфорд, ніколи не зустрічався. Цей чувак має все. Саме це і робить його найкращим бійцем у світі.