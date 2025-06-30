Дон Чарльз, тренер чемпіона IBF у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), в інтерв'ю для Queensberry Promotions пригадав перший поєдинок свого підопічного з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

«Зараз я cкажу, що ми були божевільні, думаючи, що ми готові. Я завжди дуже амбітний. Даніель був дуже амбітним. Це була можливість – нас ніхто не змушував її використовувати, але ми це зробили.

Це був наш перший спільний бій – початок відносин між бійцем і тренером. Ми повинні були розвинути їх швидко, миттєво, за 14 тижнів. Ми повинні були згуртуватися. Я мав спробувати вкласти філософію боксу, якого навчаю, у ці нові робочі відносини. Це було дуже, дуже важко. Але ми зробили достатньо, щоб він досяг того, чого досяг тоді в Польщі.

Зараз я можу це сказати, що ми це осмислили. Ми це пережили. З того часу Даніель став чемпіоном світу. Я радий, що все відбулося так.

Тоді я був розбитий. Ми були розбиті, бо вірили, що зробили достатньо, щоб перемогти. Ми не зробили цього. Але коли я дивлюся назад, я насправді радий, що це сталося. Тому що цього разу ми знаємо, з чим маємо справу. Це відоме, а не невідоме. Даніель був там – він фізично відчув його. І він теж відчув Даніеля.

Це було лише 14 тижнів – зараз ми провели разом 24 місяці. Подивіться на результати, яких Даніель досяг з того часу. На мою думку, все склалося якнайкраще.

Я богобоязливий чоловік. Я завжди кажу: Бог знає краще. Бог забрав це у нас у Польщі – показав нам, що можливо, а потім забрав. Як люди, ми були розчаровані. Але зараз, озираючись назад, я розумію – я радий, що він так вчинив.

Тому що зараз настав більший момент. Бог забрав це, створив кращі умови і сказав: тепер ви готові. Ми думали, що були готові тоді. Зараз я вірю, що ми дійсно готові. Я вірю, що Даніель отримає подарунок, який був призначений йому два роки тому».