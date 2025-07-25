Британський надважковаговик Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) висловився про досягнення Олександра Усика (24-0, 15 KO).Слова нокаутера наводить vringe.com:

Мені ставили це питання ще перед боєм. Я казав, що зараз він беззаперечний. Люди питали мене, як пройде бій (Усик – Дюбуа), хто переможе? Я казав, що вважаю, що він просто в такій галузі космічного налаштування, що я не знаю такого. Він просто беззаперечний. І він також стає кращим. У всіх своїх реваншах він був кращим, ніж у перших боях. Це доводить, що він навчається, він підхоплює, зберігає інформацію. Ми це вже знали, але на такому рівні, на якому він робить це зараз, це спантеличує. Він талант покоління і той, кого ми згадуватимемо. Тому що він той, про кого ми говоритимемо через 10-15 років. Ми не визнаємо його нині за те, що він робить зараз, на наших очах. А ми як би за цим нудьгуватимемо, і ми обговорюватимемо це потім: «А ось пам'ятаєш, як він зробив те чи те і все інше?» Він той, про кого ми говоритимемо через 15-20 років, як про одного з найвеличніших у всі часи. А зараз ми можемо просто сісти та спостерігати за ним, коли він на піку робить свою справу.