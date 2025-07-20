Володимир Кириченко

Дон Чарльз, тренер ексчемпіона світу британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO), для DAZN Boxing прокоментував поразку свого підопічного від абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Даніель був сміливим, але він вийшов у ринг проти одного з найкращих за всі часи, чи не так?

«Однозначно. Це не підлягало сумнівам.

Ми спробували. Даніель – молодий чемпіон, йому 27 років, слід відзначити, чого він вже досяг. Він повернеться сильнішим.

Усик – великий чемпіон, боєць на покоління. Якщо програєш, програвай такій людині».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

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