Дон Чарльз, тренер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), поділився очікуваннями від реваншу свого підопічного з володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує Чарльза BoxingScene.

«Зараз Джошуа, Фʼюрі та Дюбуа йдуть нога в ногу. І якщо Даніель переможе в суботу, зробить те, чого жоден з них не зміг зробити з двох спроб, він вийде вперед.

Коли ти бʼєшся з шульгою, є правила, яких ти повинен дотримуватися: розміщення ніг, позиціонування, положення голови тощо... Тепер Дюбуа це розуміє. Коли я оглядаюся назад, думаю: о Боже, ця дитина, він пішов у той бій два роки тому, не маючи цих інструментів. А тепер я бачу тільки один результат – перемогу Даніеля.

Хто знає, що залишилося в Олександра? Хто знає? Я не знаю, але ми дізнаємося 19-го числа. Даніель Дюбуа поставить ці питання. Усик знає, що його чекає важкий бій. Усик вірить у свої сили. Він повинен. Він дуже хороший боксер. Він не був зобов'язаний йти на цей бій, і навіть після поразки від Даніеля я не буду дивитися на нього по-іншому. Він чудовий боєць – великий боєць свого покоління.

Ми не заважаємо Усику та Фʼюрі провести трилогію – вони можуть провести свою трилогію після того, як ми заберемо пояси. Вони заглядають за бій з Даніелем, як це завжди роблять всі. Можу сказати, що жоден з них не хоче, щоб Даніель був у тому становищі, в якому він зараз».