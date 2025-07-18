Володимир Кириченко

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Думаю, це буде дуже хороший бій. Обоє бійців мають шанси на перемогу. Даніелю треба йти ва-банк, буквально зносити Усика з рингу. Але Олександр – дуже хитрий, дуже розумний. І якщо він раптом не постаріє за одну ніч, то я бачу перемогу Усика – можливо, технічним нокаутом у пізніх раундах. Проте бій буде чудовий».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Зосереджений воїн у Москві, космонавт у Лондоні та гетьман в Ер-Ріяді: пʼять памʼятних виходів Олександра Усика