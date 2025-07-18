Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Юрій Нужненко у коментарі Tribuna.com поділився думками про реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Які загалом ваші очікування від бою та які прогнози?

«Сподіваюся, що Саша зробить роботу над помилками, що буде обережнішим. Він завжди працює не на силу, а на техніку виконання. Тобто цими рухами виснажує суперника, завжди підходить до нього, шукає відкриті місця – і над ними працює. У захисті теж – постійно скручує, за руку заходить. Постійно тримає суперника у напрузі.

Той же Ф’юрі був за параметрами вище, але він його тримав у напрузі. Постійно, в будь-який момент готовий підхопити, законтрити. Контратака як назустріч, так і у відповідь.

Я чомусь вважав, що Дюбуа трошки нижчий, а виявляється навпаки. Але це не заважає Олександру у напрузі, давати цей рух завдяки роботі ніг, тулуба, корпуса. Тому що при ухиленнях працюють як руки, так і ноги. Відчуття дистанції та відчуття, коли у потрібний момент дати назустріч – він це вміє. Це має велике значення. І Саша цим користається».

Дюбуа на 11 років молодший. Чи може це якось вплинути на результат та зменшити різницю у рухливості, про яку ви згадали?

«Це може мати значення у другій половині бою. Якщо Усик раніше більше рухався, то в останньому поєдинку іноді й на себе приймав удари. Показав, що може їх приймати – тобто функціонально та фізично він готовий до цього.

Але чим більше він дає супернику промахуватись, тим більше невпевненості в собі з’являється у суперника. Тому чим більше рухається, тим краще. Менше ударів треба приймати на свій захист. Але я бачу, що функціонально він готовий і до одного, і до іншого. Дай Боже, щоб все було так, як я кажу».

Після першого було багато шуму про удар по тулубу. Чи доречно це вважати однією зі слабких сторін Усика?

«Час покаже. Але скільки в Олександра за понад 20 поєдинків було таких випадків? Щоб через тулуб йому щось рахували, наприклад».

Одразу сходу не пригадується.

«Отож. І я про це. А тут удар в пах. Можете навіть на собі перевірити, наскільки це боляче навіть – навіть якщо удар долонею. Це дуже неприємно. А ще й коли це робить суперник з такою масою… Болючий удар, навіть бандаж не допомагає».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою