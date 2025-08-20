Тренер «Усик ще не зустрічав такого боксера, як Ітаума»
За словами тренера, Ітаума поєднує швидкість, техніку та потужність, яких не мали попередні суперники Усика
34 хвилини тому
Тренер британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Бен Девісон прокоментував можливий поєдинок свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це він розповів порталу Boxing News 24/7.
Девісон заявив, що бій підтримує голова Генеральної розважальної адміністрації Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, і це не лише про гроші, а про шанс для Ітауми перевірити себе проти одного з найкращих надважковиків в історії.
«Усик ще не стикався з кимось на кшталт Мозеса — швидким, спритним, із високим боксерським IQ і потужним ударом. Таких просто не було».
Тренер підкреслив, що для підготовки до Усика Ітаумі потрібні раунди з топовими суперниками, і він має на думці кілька імен. Якщо ж таких боїв не буде, команда готова ризикнути.
Нагадаємо, 17 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.