Олег Гончар

Тренер британського проспекта надважкої ваги Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО) Бен Девісон прокоментував можливий поєдинок свого підопічного проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО). Про це він розповів порталу Boxing News 24/7.

Девісон заявив, що бій підтримує голова Генеральної розважальної адміністрації Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх, і це не лише про гроші, а про шанс для Ітауми перевірити себе проти одного з найкращих надважковиків в історії.

«Усик ще не стикався з кимось на кшталт Мозеса — швидким, спритним, із високим боксерським IQ і потужним ударом. Таких просто не було». Бен Девісон

Тренер підкреслив, що для підготовки до Усика Ітаумі потрібні раунди з топовими суперниками, і він має на думці кілька імен. Якщо ж таких боїв не буде, команда готова ризикнути.

Нагадаємо, 17 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.