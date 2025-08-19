Олег Гончар

20-річний британський проспект надважкої ваги Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) потрапив до топ-10 найкращих боксерів світу в хевівейті за версією журналу The Ring. Це сталося після яскравої перемоги над Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).

16 серпня в Ріяді (Саудівська Аравія) Ітаума нокаутував 37-річного Вайта в першому раунді, здобувши найвизначнішу перемогу в кар’єрі. Цей бій став першим серйозним випробуванням для молодого боксера, який раніше перемагав лише менш іменитих суперників.

Після тріумфу Ітаума посів десяте місце в оновленому рейтингу The Ring.

Голова Генеральної розважальної адміністрації Саудівської Аравії та власник The Ring Туркі Аль аш-Шейх висловив бажання організувати бій Ітауми проти абсолютного чемпіона Олександра Усика.

