Британський ветеран надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) поділився думками щодо поразки свого співвітчизника Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у поєдинку за титул IBF проти хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Чісора закликав не шукати винних у команді молодого боксера та звернув увагу на помилки у веденні бою. Слова наводить Seconds Out.

Я думаю, тут немає кого звинувачувати. Не можна звинувачувати Бена Девіса. Тут немає чиєїсь провини. Не можна звинувачувати промоутерів, менеджерів. Немає кого звинувачувати.

Єдине, що їм потрібно зробити, — переглянути, як вони тренувалися, і відповідно скоригувати підготовку. Розумієш?

Він був у хорошій формі. Просто він від самого початку... Це було занадто багато. Від першого до дев’ятого раунду.

Він пропустив більше ударів. Якщо ти розумієшся на боксі, то знаєш, про що я. Тож запитай себе: скільки разів рефері втручався, щоб їх роз’єднати?

Це можна буквально порахувати. Тому що коли б’ються надважковаговики, вони завдають ударів, клінчують, відпочивають, переводять подих. Але Мозес взагалі не клінчував. Вони не трималися один за одного. Він просто постійно працював.