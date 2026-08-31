Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью у соціальній мережі X прокоментував поразку британця Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у бою проти хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) за титул IBF у надважкій дивізіоні.

Філіп зробив щось неймовірне, перечекавши цю бурю! Скажу це вже зараз: Мозес Ітаума стане чемпіоном світу! Цей вечір дасть йому колосальний досвід...

Головне, що я винесу з сьогоднішнього бою – це те, наскільки хоробрим і міцним виявився Мозес. Ми й так знали, що Філіп – надзвичайно міцний... Але сьогодні ми переконалися, що Мозес теж міцний. Як тільки він навчиться правильно розподіляти сили на 12-раундовий поєдинок — він домінуватиме на вершині ще дуже довго!

А підборіддя Філіпа Хрговича взагалі варто досліджувати науковцям…