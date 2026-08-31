«Це мало кому під силу». Красюк висловився щодо поразки Берінчика від Ноукса
Промоутер ексчемпіона світу – про виступ українця на шоу в Лондоні
Олександр Красюк, промоутер колишнього чемпіона світу у легкій вазі Дениса Берінчика (19-2, 9 КО), для Sport.ua прокоментував поразку українського боксера у поєдинку проти британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО).
Красюк визнав, що за підсумками 10 раундів судді справедливо присудили перемогу супернику Берінчика.
«Рішення суддів є цілком обґрунтованим і повною мірою відображає хід подій. На жаль, антропометрія та молодість зіграли свою роль. Різниця в габаритах і бойовій вазі безпосередньо вплинула на результат. Але хочу вам сказати, що в 38 років протриматися на ногах так, як це зробив Денис, мало кому під силу. Тож Сем Ноукс молодець. Вітаємо його з перемогою та поясом WBO InterContinental».
Нагадаємо, що 29 серпня на шоу в Лондоні Берінчик програв Ноуксу одноголосним рішенням суддів.