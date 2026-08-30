«Так мене ще ніколи не малювали»: Берінчик оцінив своє обличчя після бою з Ноуксом
Українець програв одноголосним рішенням суддів
Колишній чемпіон світу в легкій вазі Денис Берінчик (19-2, 9 КО) в Instagram прокоментував наслідки поєдинку проти британця Сема Ноукса (19-1, 16 КО).
Український боксер оцінив синці на обличчі після виснажливого бою.
Так мене ще ніколи не малювали.
Нагадаємо, Берінчик поступився Ноуксу одностайним рішенням суддів (90:100, 91:99, 92:98). На кону поєдинку стояв титул WBO International.
Берінчик програв Ноуксу в бою за титул WBO International.
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