Джошуа після бою з Полом хоче провести великий поєдинок
Британець вирішив ризикнути
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився думками про поєдинок з популярним боксером та відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).
Цитує Джошуа АВС.
«Знаєте, можна піддатися загальному ажіотажу і почати думати: «Так, я точно виграю і можу розслабитися». Але я розумію ризики і вигоди цієї гри.
Я не так зосереджений на вигодах. Я зосереджуюсь на ризику. Я готуюся належним чином і повинен дбати про себе більше, ніж будь-хто інший.
Я дійсно повинен поважати його, поважати себе і продемонструвати свій талант і свої навички, тому що на моїх плечах лежить велика відповідальність, адже я є фаворитом.
Я хочу брати участь у великих боях і отримувати великі винагороди. Якщо Бог дасть, я переможу Джейка Пола, і коли я вийду на свій наступний бій, це буде професійний боксер, який має хороший аматорський рекорд. І це знову буде великий бій, завдяки цій можливості з Джейком.
Тож це велика винагорода. А наступний бій буде великим ризиком. Тож ми просто зрівноважуємо шальки терезів».
Бій між Джошуа та Полом відбудеться 19 грудня в Маямі.
Раніше Джошуа заявив, що готовий провести довгоочікуваний бій із Тайсоном Ф’юрі.
