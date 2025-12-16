Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) поділився думками про поєдинок з популярним боксером та відеоблогером Джейком Полом (12-1, 7 KO).

Цитує Джошуа АВС.

«Знаєте, можна піддатися загальному ажіотажу і почати думати: «Так, я точно виграю і можу розслабитися». Але я розумію ризики і вигоди цієї гри.

Я не так зосереджений на вигодах. Я зосереджуюсь на ризику. Я готуюся належним чином і повинен дбати про себе більше, ніж будь-хто інший.

Я дійсно повинен поважати його, поважати себе і продемонструвати свій талант і свої навички, тому що на моїх плечах лежить велика відповідальність, адже я є фаворитом.

Я хочу брати участь у великих боях і отримувати великі винагороди. Якщо Бог дасть, я переможу Джейка Пола, і коли я вийду на свій наступний бій, це буде професійний боксер, який має хороший аматорський рекорд. І це знову буде великий бій, завдяки цій можливості з Джейком.

Тож це велика винагорода. А наступний бій буде великим ризиком. Тож ми просто зрівноважуємо шальки терезів».