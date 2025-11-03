Денис Сєдашов

Голова K2 Promotions та колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 КО), Олександр Красюк, вважає, що українець цілком може провести показовий поєдинок із Джейком Полом (12-1, 7 КО) за правилами ММА. Слова наводить Okay Eva.

За словами Красюка, майбутнє абсолютного чемпіона світу все більше пов’язане не зі спортом, а з шоу-бізнесом.

Усик уже в Голлівуді — він знявся у фільмі Smashing Machine з Двейном Джонсоном, де зіграв українського бійця Ігоря Вовчанчина. Далі — фільми, зйомки, селебріті, соцмережі. Тому ідея бою з Джейком Полом чудово вписується в цю концепцію. Олександр Красюк

Промоутер підкреслив, що для Усика подібна подія може стати не спортивним викликом, а масштабним перформансом, який принесе величезні гроші та відкриє нову аудиторію.

Джейк Пол — це хайп і мільярди підписників. Якщо Усик об’єднається з ним у спільному проєкті, він отримає нову хвилю популярності. Я би сказав, що такий бій навіть більше потрібен Усику, ніж самому Полу. Олександр Красюк

Колишній суперник Джошуа та Ф’юрі: «Усик не уникає викликів».