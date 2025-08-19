Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу Девід Хей згадав момент, який міг поставити під загрозу його кар’єру ще на початку шляху.

В інтерв’ю IFL TV британець розповів про бій проти данця Лоленги Мока у 2003 році. Тоді у другому раунді Хей опинився в нокдауні після точного удару суперника.

Він влучив ідеально у скроню, і я був близький до того, щоб програти достроково. Довелося підійматися й пробиватися далі. Девід Хей

Попри це, Хей зміг переламати хід поєдинку та у четвертому раунді нокаутував Мока.

Цікаво, що коли Хея запитали, хто завдавав йому найсильніших ударів, він згадав саме Мока, а не гучніші поразки.

У 2011 році він поступився Володимиру Кличку в надважкій вазі, а наприкінці кар’єри зазнав двох поразок від Тоні Белью у 2017 і 2018 роках, після чого завершив виступи.

Також Хей пригадав поєдинок проти Монте Барретта, який завершився його перемогою нокаутом у п’ятому раунді над колишнім претендентом на титул чемпіона світу у надважкій вазі.

