Це не Кличко. Хей назвав боксера, який завдав йому найсильнішого удару в кар’єрі
Британець отримав найсильніший удар не від зірок надважкої ваги
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Девід Хей згадав момент, який міг поставити під загрозу його кар’єру ще на початку шляху.
В інтерв’ю IFL TV британець розповів про бій проти данця Лоленги Мока у 2003 році. Тоді у другому раунді Хей опинився в нокдауні після точного удару суперника.
Він влучив ідеально у скроню, і я був близький до того, щоб програти достроково. Довелося підійматися й пробиватися далі.
Попри це, Хей зміг переламати хід поєдинку та у четвертому раунді нокаутував Мока.
Цікаво, що коли Хея запитали, хто завдавав йому найсильніших ударів, він згадав саме Мока, а не гучніші поразки.
У 2011 році він поступився Володимиру Кличку в надважкій вазі, а наприкінці кар’єри зазнав двох поразок від Тоні Белью у 2017 і 2018 роках, після чого завершив виступи.
Також Хей пригадав поєдинок проти Монте Барретта, який завершився його перемогою нокаутом у п’ятому раунді над колишнім претендентом на титул чемпіона світу у надважкій вазі.
