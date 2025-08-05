Девід Хей: «Мріяв побитися з Віталієм Кличком»
Цю битву він називає поєдинком мрії
близько 1 години тому
Один із найуспішніших британських боксерів сучасності Девід Хей зізнався, що завжди мріяв провести поєдинок проти Віталія Кличка.
В інтерв’ю Froch on Fighting ексчемпіона світу запитали, з ким із суперників він би хотів зустрітися, якби мав можливість повернути час назад.
Це Віталій Кличко. Мені дуже подобався його стиль. Я бився з його братом Володимиром, але той діяв занадто обережно, оборонно. А от Віталій виходив справді битися — він би дав мені шанс проявити себе. Володимир прагнув виграти за очками, а Віталій шукав бій. Саме з ним я завжди хотів вийти в ринг.
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