Денис Сєдашов

Катерина Усик, дружина чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО), на YouTube-каналі Слава Дьомін розповіла про кризовий період у їхніх стосунках. За словами Катерини, на початку знайомства пара розійшлася на два роки з її ініціативи.

Протягом паузи Катерина навчалася в інституті та мала досвід інших стосунків.

Колись мені набридли наші стосунки і все. Я його кинула, так і сказала йому: «Я кидаю тебе». Я страждала, хотіла лягати спати, щоб мені було легко, а було важко, і всі три роки мені було важко. Перші наші стосунки були три роки, і мені це набридло. Ми розійшлися десь на два роки, я вже тоді пішла в інститут, рік з одним зустрічалася, рік з іншим. Потім ми з Сашком зійшлися, коли я потрапила в аварію. Катерина Усик

