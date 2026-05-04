ОТТ-платформа Київстар ТБ стала офіційним транслятором поєдинку між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландцем Ріко Верховеном. Повідомляє kyivstar.ua.

Трансляцію цього бою з українським коментуванням глядачі зможуть побачити лише на Київстар ТБ — платформа виступає офіційним транслятором події в Україні. Поєдинок буде доступним з українським коментуванням у пакеті Преміум HD.

На платформі буде доступний повний вечір боксу з усім файткардом, а также додатковий контент напередодні: пресконференція 21 травня та зважування 22 травня — на спеціальному каналі Київстар ТБ Усик-Верховен.

