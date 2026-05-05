Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував майбутній поєдинок проти чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Боєць наголосив на важливості виклику та підкреслив, що його багаторічне домінування на вершині є результатом системної праці, а не везіння. Слова наводить LuckyPunch.

Я провів роки, ставлячи себе в незручні ситуації, випробовуючи себе та зростаючи через це. Саме так я залишався на вершині понад десятиліття. Це не було везінням — це було створено працею.

Абсолютний чемпіон проти абсолютного чемпіона на такій сцені… таке трапляється нечасто. Дивлячись на свій шлях, я знаю: я не відвертаюся від таких моментів — я йду вперед. Я довіряю тому, що побудував з часом, і знаю, що приношу з собою. Я прийшов, щоб зробити це важливим. Дякую кожному, хто був поряд зі мною протягом усього цього шляху.